Drei Jahre Klima-Selbstverpflichtung: Deutscher Finanzsektor veröffentlicht Status der Umsetzung

Frankfurt am Main (ots) -Mit der Veröffentlichung der Jahres- bzw. Nachhaltigkeitsberichte 2022 sowie anderer Berichtsformate macht der deutsche Finanzsektor seine Fortschritte bei der Erreichung wichtiger Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität erstmals umfassend transparent. Die Veröffentlichung entsprechender Ziele und Maßnahmen erfolgt auch im Rahmen der Klima-Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors, die vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Die Unterzeichner:innen der Initiative hatten sich verpflichtet, ihre Kredit- und Investmentportfolios im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten, um ihre Geschäftsaktivitäten bis spätestens 2050 klimaneutral zu gestalten. Einen wichtigen Meilenstein stellte die Umsetzung grundlegender Maßnahmen zur Erfassung des CO2-Fußabdrucks der Portfolios sowie zur Festlegung verbindlicher Ziele bis Ende 2022 dar.Übersicht der bisherigen UmsetzungAufgrund der großen Bandbreite der Geschäftsmodelle und der verschiedenen Ausgangslagen der teilnehmenden Institute gibt es zum Ende der Vorbereitungsphase unterschiedliche Zielerreichungsgrade. Detaillierte Informationen über die bisherige Umsetzung der Institute sind in den jeweiligen Berichtsformaten veröffentlicht (siehe Ende der Pressemitteilung).Zusätzlich zu den Aktivitäten innerhalb der Institute sind seit 2020 auch weitere Initiativen, an denen sich Unterzeichner:innen der Klimaselbstverpflichtung beteiligen, entstanden. Dazu zählt die "Net Zero Banking Alliance Germany" (NZBAG), die Anfang 2021 initiiert wurde und beim Green and Sustainable Finance Cluster Germany (GSFCG) angesiedelt ist. Hier werden vorwettbewerbliche Grundlagen und Steuerungsansätze für klimaneutrale Investitions- und Kreditportfolios entwickelt. Eine weitere Initiative ist die Zusammenarbeit des "Partnership for Carbon Accounting Financials" (PCAF) und dem Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU), die seit Ende 2020 besteht. Sowohl NZBAG als auch VfU setzen sich mit der konkreten Umsetzung von Elementen der Klima-Selbstverpflichtung auseinander. Diese Initiativen werden das Thema Klimaneutralität im deutschen Finanzmarkt zueinander komplementär weiter vorantreiben und sind für weitere Teilnehmer:innen offen.In der weiteren Umsetzung der Klima-Selbstverpflichtung, individuell sowie in den genannten Initiativen, geht es unter anderem darum, die Messungen und Datenverfügbarkeit stetig zu verbessern, die gesetzten Ziele konsequent umzusetzen sowie diese in entsprechenden Berichten zu veröffentlichen. Eine weitere Bestrebung ist es, die Berichtsformate zunehmend zu standardisieren, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen.Die aktuelle Übersicht der Berichterstattungen finden Sie unter:www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.deInformationen zur Klimaselbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors20 Akteure des deutschen Finanzsektors, mit Aktiva von mehr als 5,5 Billionen Euro und über 46 Millionen Kundenverbindungen in Deutschland, haben eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, ihre Kredit- und Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten (www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de). Durch die vereinbarte Messung, Veröffentlichung und Zielsetzung zur Reduzierung der mit den Kredit- und Investmentportfolios verbundenen Emissionen will der Finanzsektor einen Klimaschutzbeitrag leisten und eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Wirtschaft unterstützen. Damit kommt der deutsche Finanzplatz dem von der Bundesregierung Anfang 2019 gesetzten Ziel einen Schritt näher, Deutschland zu einem der führenden Standorte für nachhaltige Finanzen (Sustainable Finance) zu machen.Diese aus dem Bankenbereich des Finanzsektors heraus entstandene Initiative hat das Ziel, aktiv an der Gestaltung einer der für die Zukunftsfähigkeit wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben mitzuwirken, nämlich der erfolgreichen gesellschaftlichen Transformation zur Begrenzung des Klimawandels. Die Unterzeichner tragen durch ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen sowie ihren Engagements und Initiativen dazu bei, durch die Finanzierung der Transformation hin zu einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft und Gesellschaft, die Erderwärmung auf deutlich unter 2,0 Grad zu begrenzen und das 1,5-Grad-Ziel anzustreben.Kontakt:Bei allgemeinen Fragen zur Selbstverpflichtung kontaktieren Sie bitte:Triodos BankFlorian Koss069-71719183Florian.Koss@triodos.deBei Fragen zur Net Zero Banking Alliance Germany:Green and Sustainable Finance Cluster GermanyNils Hums0152 5130 8465Nils.Hums@gsfc-germany.comBei Fragen zum VfU und PCAFVerein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU)Hendrik Ohlsen0175-5197112ohlsen@vfu.deFür mehr Details bezüglich der Umsetzungsstände und Fortschritte bei den einzelnen Unterzeichnern möchten wir auf die Berichterstattung der jeweiligen Häuser verweisen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Pressestellen.BNP ParibasGeorg Haumann069 7193-1763georg.haumann@bnpparibas.comIntegrated Report 2022 Climate Report 2022 (inkl. TCFD) (https://group.bnpparibas/uploads/file/bnp_paribas_2022_climate_report.pdf)CommerzbankBeate Schlosser+49 69 935 345 720beate.schlosser@commerzbank.comCommerzbank AG - Nachhaltigkeitsstandards (https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/nachhaltigkeitsstandards.html)Commerzbank AG - Nichtfinanzieller Bericht (https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/daten___fakten/publikationen/nichtfinanzielle_erklaerung/nfe_1.html)Deutsche BankChristopher R. Springer069 910 48935Christopher-renz.springer@db.comGeschäftsbericht & Nichtfinanzieller Bericht 2022 sowie umfassende Informationen im Rahmen des Nachhaltigkeitstages 2023:www.db.com/ir/de/geschaeftsberichte.htmwww.db.com/sddDZ BANKIrina Gaisdörfer069-744752458irina.gaisdoerfer@dzbank.deNachhaltigkeitsbericht 2022 unter: www.berichte.dzbank.deEdekabankDr. Salome Zimmermann040 711311 130nachhaltigkeit@edekabank.dewww.edekabank.de/nachhaltigkeitEvangelische BankAndreas Köster0561 7887-13220151-72429785presse@eb.dewww.eb.de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-in-der-eb/unser-engagement/klimastrategie.htmlwww.eb-nachhaltigkeitsbericht.deGLS BankNora SchareikaPresseabteilung01512-21186130234-57975340nora.schareika@gls.depresse@gls.dewww.gls.de/privatkunden/gls-bank/gls-nachhaltigkeitHypoVereinsbankHelmut Tolksdorf089 - 378 381800175-1164648helmut.tolksdorf@unicreditbank.deA Sustainable Bank - UniCredit Sustainability - UniCredit (unicreditgroup.eu) (https://www.unicreditgroup.eu/en/esg-and-sustainability.html)INGSebastian Göb0152 38927131Sebastian.goeb@ing.deKonzernlagebericht (https://www.ing.de/binaries/content/assets/pdf/ueber-uns/presse/publikationen/2023/ing_konzernlagebericht_und_konzernabschluss_2022.pdf)Hannoversche KassenJana Desirée Wunderlich0511 82079859wunderlich@hannoversche-kassen.dewww.hannoversche-kassen.de/transparenzberichtKD BankSusanne Hammans0231 58444 241Susanne.hammans@kd-bank.dewww.kd-bank.de/ueberuns (Der Nachhaltigkeitsbericht ist Teil des Jahresberichts.)LBBWBernd Wagner0711-127-76402Bernd.A.Wagner@lbbw.dewww.lbbw.de/nachhaltigkeitMünchner Verein VersicherungsgruppeKarsten Kronberg089-5152-1071Kronberg.Karsten@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deNational-BankDr. Gregor Stricker0201-8115 519gregor.stricker@national-bank.deGesonderter nichtfinanzieller Bericht 2022:www.national-bank.de/ueber-uns/zahlen-faktenNORD/LBTobias ZehnterDirk MüllerSilke Ronning0152-08878879tobias.zehnter@nordlb.dewww.nordlb.de/die-nordlb/nachhaltigkeitStandard CharteredSabine Krüger0152-33803421s.krueger@breidensteinkrueger.comSteyler Bank GmbHArmin Senger02241-120 51 91armin.senger@steylerbank.dewww.steyler-fair-invest.de/reportTriodos BankFlorian Koss069-71719183Florian.Koss@triodos.dewww.annual-report-triodos.com/2022/www.triodos.de/pressemitteilungen/2022/as-one-to-zeroUmweltbankErik Mundinger0911-5308 1023Erik.Mundinger@umweltbank.dewww.umweltbank.de/investor-relations/publikationen/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichteVerkaBarbara Reuther030-8979 07360barbara.reuther@verka.dewww.verka.de/downloads/Pressekontakt:Niederlassung DeutschlandTriodos Bank N.V. 