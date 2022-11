Drei Atomkonzerne im Rennen um AKW-Milliardenauftrag in Tschechien

Weitere Suchergebnisse zu "CEZ":

PRAG (dpa-AFX) - Um den Auftrag für den Ausbau des tschechischen Kraftwerks Dukovany um einen Reaktorblock bewerben sich drei Atomkonzerne. Die US-Firma Westinghouse sowie EDF aus Frankreich und KHNP aus Südkorea hätten bis zum Ablauf der Frist vorläufige Angebote abgegeben, teilte ein Sprecher des Betreibers CEZ am Mittwoch mit. Die endgültigen Angebote sollen bis September kommenden Jahres vorliegen. Die Kosten des Projekts werden auf umgerechnet rund sechseinhalb Milliarden Euro geschätzt.

Geplant ist, dass der fünfte Block mit einer Leistung bis zu 1200 Megawatt 2036 in den Versuchsbetrieb geht. Er soll langfristig einen Teil der vier bestehenden Reaktorblöcke sowjetischer Bauart ersetzen. Die Altmeiler gingen vor mehr als 35 Jahren ans Netz. Dukovany liegt rund 100 Kilometer nördlich von Wien und 200 Kilometer östlich von Passau.

In einer Umfrage der Agentur IBRS von Anfang November unterstützten 72 Prozent der rund 500 Befragten den Ausbau der Atomenergie in Tschechien. Das waren vier Punkte mehr als im Frühjahr. Als Hauptgrund dafür gaben die Meinungsforscher den Krieg in der Ukraine an. Deswegen gebe es den Wunsch nach größerer Eigenständigkeit im Energiebereich./hei/DP/mis