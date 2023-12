Drecom Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Drecom-Aktie zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 656,45 JPY, während der aktuelle Kurs bei 823 JPY liegt, was eine Abweichung von +25,37 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 675,44 JPY über dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +21,85 Prozent. Somit erhält die Drecom-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Drecom auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Drecom momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 23,72 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 30,3 liegt. Somit wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als "Gut" und auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Drecom-Aktie somit gemischte Bewertungen, mit Positivem in der technischen Analyse, Neutralität im Sentiment und Buzz, und gemischten Signalen beim RSI.