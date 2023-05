Dreame Technology kündigt Familientag in Südwesteuropa an - mit Werbegeschenken

Berlin (ots/PRNewswire) -Angetrieben von seiner Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern, startet Dreame (https://de.dreametech.com/) sein Flaggschiff-Event Family Day 2023, um den Geist der Familie zu feiern – mit Werbegeschenken in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Benelux-Ländern.Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein führendes innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte mit der weltweit führenden Motortechnologie mit höchster Drehzahl konzentriert. Da die Frühjahrsputzsaison in vollem Gange ist, haben Sie die Chance, einige der meistverkauften intelligenten Reinigungsprodukte von Dreame zu gewinnen, darunter den von Amazon favorisierten L10s Ultra.Der L10s Ultra im RampenlichtDer brandneue Freihand-Reinigungsroboter von Dreame schlägt Wellen in der ganzen Welt, von Südwesteuropa bis Kanada. Nur zur Erinnerung, mit dem L10s Ultra erhalten Sie:- Ein Rundum-Reinigungserlebnis mit 5300Pa Saugkraft;- Automatische Teppicherkennungsfunktion, die ohne manuelle Hilfe um Teppiche herumfährt, sodass Sie ihn nicht jedes Mal in die Hand nehmen müssen, wenn er auf einen Teppich trifft;- Großzügiger 2,5-Liter-Wassertank für sauberes Wasser für eine länger anhaltende Reinigung;- Selbstreinigungsfunktion, sodass Sie sich nicht ständig um die Reinigung kümmern müssen.Wer weiß, vielleicht ist dies eines der Produkte, die zur Feier des Familientags 2023 in Ihrem Briefkasten landen!Informationen zur Teilnahme - Deutschland1. Folgen Sie @dreame_dach auf Instagram;2. „Gefällt mir" auf unserem Ankündigungsbeitrag klicken;3. Markieren Sie 3 Personen im Kommentarbereich;4. Um Ihre Chancen zu verdoppeln, geben Sie Ihre Daten auf unserer Landing Page (https://de.dreametech.com/pages/family-day) ein;Fühlen Sie sich frei, mit dem Hashtag #DreameFamily zu posten und unseren offiziellen Instagram-Account zu markieren, um den Spaß mit anderen Familien zu teilen.Denn je mehr Menschen das Putzen abgenommen werden kann, desto mehr Zeit haben wir alle, die wichtigen Momente zu genießen und weniger Zeit damit zu verbringen, den Schmutz von den Böden zu schrubben, sondern im Wohnzimmer in Erinnerungen an die guten alten Zeiten zu schwelgen.Informationen zur Teilnahme – die übrigen Länder SüdwesteuropasBesuchen Sie die offiziellen Instagram-Konten Ihres Landes und halten Sie Ausschau nach dem Ankündigungspost mit weiteren Anweisungen.Frankreich (https://www.instagram.com/dreame_fr/)Spanien (https://www.instagram.com/dreame_es/)Italien (https://www.instagram.com/dreame_italia/?hl=en)Niederlande (https://www.instagram.com/dreame_nederland/)Verpassen Sie es nicht – schauen Sie immer wieder vorbei und vergessen Sie nicht, Ihre Familie und Freunde von den Vorteilen der praktischen Haushaltshilfe zu begeistern! Jeder braucht eine intelligente Reinigung, um die Qualen der täglichen Reinigung zu beenden.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2074856/img.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-kundigt-familientag-in-sudwesteuropa-an--mit-werbegeschenken-301823310.htmlPressekontakt:Aonan Li,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell