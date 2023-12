Dreame Technology enthüllt die Dreame Z10 Station: Die Revolution des intelligenten Reinigens

Berlin (ots/PRNewswire) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Smart Home und Haushaltsgeräte, präsentiert voller Stolz die neueste Ergänzung seiner Produktpalette – der Dreame Z10 Station Akkustaubsauger.Der Dreame Z10 Station (https://www.amazon.de/dp/B0CLV6DPKH?maas=maas_adg_EBB975FCE8984B71C4D9905B3C36B84D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) kabellose Staubsauger mit automatischer Entleerung definiert die herkömmlichen Methoden der Reinigung neu. Der Staub wird mühelos durch unseren Staubsauger gemäß seinem mehrschichtigen Filtersystem gesammelt. Der mitgelieferte Staubbeutel hat eine Kapazität von 2,5 Litern. Die Bürste für verschiedene Oberflächen und die Mini-Motorbürste verwenden innovative blaue Lichtbeleuchtung, um selbst mikroskopisch kleine Staubpartikel zu erkennen. Die Effizienz des Staubsaugens wurde durch leistungsstarkes Saugen und eine Vielzahl von Zubehörteilen verbessert.Starke Reinigungsleistung: Der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor liefert beeindruckende 150 AW Saugleistung und ermöglicht eine umfassende Reinigung Ihres Zuhauses für bis zu 65 Minuten.Geräumiger Staubsaugerbeutel: Mit einem einfachen Druck auf die Nabe wird der 2,5 Liter fassende, antibakterielle Staubbeutel versiegelt. Dieser Beutel hält den aufgesaugten Staub sicher eingeschlossen und bleibt bis zu 90 Tage lang versiegelt.Mehrschichtige Filtration: Der Staubsauger und die Nabe sind mit einer fortschrittlichen mehrschichtigen Filtration ausgestattet, die eine beeindruckende Effizienz von bis zu 99,9 % bietet. Dadurch werden selbst kleinste Partikel sicher im Staubbehälter zurückgehalten.Bürsten mit Lichteffekten: Unsere Mehrflächenbürste verfügt über blaue LED-Leuchten, die kaum sichtbaren Staub anzeigen. Gleichzeitig macht das Licht an der mini-motorisierten Bürste Fell oder Hautschuppen sichtbar, was die Reinigung erleichtert.Multifunktionale Staubnabe: Unsere innovative Staubentfernungsnabe wurde entwickelt, um Staub mithilfe von Unterdruck effizient zu beseitigen. Sie verfügt über einen automatischen Lademechanismus, der es dem Staubsauger ermöglicht, sich problemlos auf seiner Ladestation aufzuladen."Dreame Z10 Station setzt einen neuen Maßstab im intelligenten Reinigen. Sie vereint beispiellose Saugkraft, intelligente Funktionen und elegantes Design und definiert das Reinigungserlebnis für unsere Nutzer neu" sagt Sean, [General Manager bei Dreame Technology Süd- und Westeuropa].Der Dreame Z10 Station Akkustaubsauger ist ab heute auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CLV6DPKH?maas=maas_adg_EBB975FCE8984B71C4D9905B3C36B84D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für 499 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der https://de.dreametech.com/. (https://de.dreametech.com/)Über Dreame Technology:Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland/), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305113/Dreame_Z10_Station.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dreame-technology-enthullt-die-dreame-z10-station-die-revolution-des-intelligenten-reinigens-302019898.htmlPressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell