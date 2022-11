Dreame Technology definiert die KI-basierte Reinigung neu

Beijing (ots/PRNewswire) -Dreame Technology, ein schnell wachsendes Unternehmen, das im Bereich intelligenter Haushaltsgeräte führend ist, wird im November sein neuestes KI-betriebenes Roboterstaubsauggerät, DreameBot D10s Pro, herausbringen. DreameBot D10s Pro macht intelligentes automatisiertes Reinigen dank KI-gesteuerter Hinderniserkennung, fortschrittlichem LDS-Mapping und einer leistungsstarken Ansaugung von 5.000 Pa zur Realität.Der D10s Pro verfügt über eine gewaltige Saugkraft von 5.000 Pa und eine vielseitige Bürste ohne Borsten, die sich tief in Teppiche einarbeitet, um den darunterliegenden Staub aufzuschütteln und Schmutz von harten Böden einzusammeln, und sie verhindert das Verwickeln von Haaren, damit Ihr Zuhause umfassend gereinigt wird. Diese Eigenschaften machen den D10s Pro ideal für Familien mit Haustieren.Obwohl es sich bei D10s Pro um einen Roboterstaubsauger ohne Basisstation handelt, ist das Gerät mit einer fortschrittlichen KI und LDS-Hinderniserkennung ausgestattet – leistungsstarke Technologie, die häufig in High-End-Produkten zu finden ist. Mit dieser Technologie bietet D10s Pro einen wirklich freihändigen Ansatz für die Reinigung. KI erkennt und vermeidet Hindernisse in exakter Weise, erkennt Räume, um Reinigungsstrategien zu empfehlen, und erstellt schnell Karten für Ihr Zuhause, um eine effektive, effiziente Reinigung zu bieten, die keine Stelle auslässt.D10s Pro erkennt und vermeidet Hindernisse im Haushalt auf intelligente Weise. Die Laser erkennen die Form und den Abstand des Objekts, und die RGB-Kamera erfasst die Umgebung, um der KI dabei zu helfen, verschiedene Hindernisse im Haushalt wie Stromkabel, Spielzeug usw. zu erkennen. Dadurch reagiert D10s Pro auf verschiedene Arten von Hindernissen mit speziell zugeschnittenen Vermeidungsstrategien und bestimmt Faktoren, wie nah der Roboter an ein Hindernis herankommen sollte, um Schwierigkeiten zu vermeiden.Mit der Dreamehome-App können Sie die Fernüberwachungsfunktion aktivieren und einen Roboterblick auf Ihr Zuhause erhalten, um nach Ihrem Zuhause, Ihren Haustieren oder sogar Ihren Kinder zu sehen, wo immer Sie auch sind.Der DreameBot D10s Pro verfügt über einen Akku mit 5.200 mAh, der eine kontinuierliche Reinigung von bis zu 280 Minuten ermöglicht. Wenn der Akkustand niedrig ist, kehrt ihr Roboter automatisch zurück, um wiederaufzuladen, und nimmt dann die Reinigung dort wieder auf, wo er aufgehört hat. So wird sichergestellt, dass Ihr gesamtes Zuhause gereinigt wird.Mit D10s Pro macht Dreame Technology einen mutigen Schritt, um die KI-betriebene automatische Reinigung für alle einfacher und zugänglicher zu machen.D10s Pro wird Anfang November auf MSD verfügbar sein.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert und sich die Verbesserung des Lebens durch Technologie zur Aufgabe gemacht hat. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Weitere Informationen finden Sie unter: https://global.dreametech.com/. (https://global.dreametech.com/)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1941063/Dreame_Technology_redefines_AI_powered_cleaning.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-definiert-die-ki-basierte-reinigung-neu-301673261.htmlPressekontakt:Aonan Li,+86 13751178111Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell