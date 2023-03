Dreame Technology bringt Frühjahrsputz-Werbekampagne auf den Markt

Berlin, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Vom 27. März bis 2. April 2023 bringt Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) eine Frühjahrsputz-Werbekampagne für ausgewählte Produkte für Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien auf den Markt. Zu günstigen Preisen erhalten Kunden:L10s UltraEin Rundum-Reinigungserlebnis: freihändigVom Staubsammeln bis zum Nass- und Trockenwischen bietet der L10s Ultra ein umfassendes Reinigungserlebnis und das komplett freihändig! Auch dies ist ohne Kompromisse bei einer Leistung von unglaublichen 5300 Pa Saugkraft bei diesem kleinen, wendigen Reinigungsroboter.Erkennt automatisch TeppicheBefürchten Sie, dass Teppiche im Weg sind? Keine Sorge. Der L10s Ultra verfügt über ein spezielles Teppicherkennungssystem, das die Wischlappen beim Auslösen anhebt, sodass er ohne weiteres Eingreifen von Personen, auf Teppiche gelangen kann.Langlebiger 2,5-Liter-FrischwassertankDarüber hinaus beweist der L10s Ultra eine große Ausdauer und Langlebigkeit beim Wischen von Hartholzböden mit einem großzügigen 2,5-Liter-Tank, mit automatisch nachfüllbarem Frischwasser, in Verbindung mit zwei Rotations-Wischlappen, die ein doppeltes, gezieltes Wischen anbieten, um selbst die hartnäckigsten Flecken zu bewältigen.Selbstreinigungssystem für mehr KomfortEndlich müssen sich Kunden dank eines eingebauten automatischen Reinigungssystems, das es den Wischlappen ermöglicht, sich selbst zu reinigen und mit einer Schleuderfunktion zu spülen, bevor sie mit heißer Luft trocknen, keine Gedanken mehr über eine Reinigung des L10s Ultras machen.H12 ProReinigungsdesign von Kante zu KanteDer H12 Pro ist der Traum eines jeden Hausbesitzers, wenn es darum geht, jeden Winkel und jede Ritze zu wischen. Mit einer verbesserten, von Kante zu Kante rotierenden Hochgeschwindigkeitsbürste, kann der H12 Pro auch schwer zugängliche Stellen, von Sockelleisten bis zu unzugänglichen Ecken, mühelos bearbeiten.Selbsttrocknendes System hält Wischlappen schön und frischWenn der Kunde mit der Reinigung fertig ist, wird der H12 Pro mit der eingeschalteten Wischfunktion einfach angedockt. Dabei wird heiße Luft mit ca. 55 Grad ausgestoßen, die die Bürste trocknet, um Schimmel und den unangenehmen feuchten Geruch zu vermeiden.Langanhaltende ReinigungssitzungEin 6-Wege-Akku mit 4000 mAh ermöglicht eine Reinigungszeit von mehr als einer halben Stunde. Hinzu kommt ein 900 ml Tank für sauberes Wasser, sodass die Kunden länger ohne Unterbrechungen arbeiten können.Reinigung leicht gemachtDer H12 Pro macht die Hausreinigung zum Kinderspiel: Er schrubbt kraftvoll und saugt zuverlässig Schmutz, Staub, Ablagerungen, Haare, verschüttete Flüssigkeiten und vieles mehr. Ein bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor wischt den Boden 520 Mal in der Minute und beseitigt Schmutz schnell und mühelos. Auch die Bürstenwalze wird vom Motor angetrieben, sodass diese relativ leicht über die Oberflächen gleitet.D10s PlusSpeziell für Tierhaare entwickeltDieser vielseitige Reinigungsroboter für das ganze Haus ist die perfekte Lösung für große Familien mit Haustieren. Die bürstenlose Gummibürste mit einer Saugleistung von 5000 Pa, gräbt sich tief in Teppiche ein, um den darunter liegenden Staub zu erfassen. Er nimmt Schmutz von Hartböden auf und verfügt über eine spezielle Funktion zum Entwirren von Haaren für eine gründliche, mühelose Reinigung.Die Reinigung ist in guten HändenEin 5200 mAh Akku ermöglicht eine 280 Minuten lange Dauerreinigung. Auch um das Aufladen müssen sich die Kunden keine Gedanken machen. Wenn der Akku schwach ist, navigiert der D10s Plus zum Dock, lädt und macht dort weiter, wo er mit der Reinigung aufgehört hat.Darüber hinaus leert der D10s Plus seinen Inhalt automatisch in einem großzügigen 4-Liter Staubbeutel. Dies ermöglicht eine sorgenfreie solide 65 tägige Reinigung.Intelligentere ReinigungDas D10s nutzt fortschrittliche LDS-mapping, um das Layout Ihres Haushalts zu erfassen. Dies hilft dabei, Räume, Hindernisse und vieles mehr einfach zu navigieren, um eine maßgeschneiderte Reinigung zu ermöglichen. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz, empfiehlt das LDS außerdem Reinigungslösungen, die auf Ihren spezifischen Haushalt zugeschnitten sind. Es muss sich dank einer schnellen Kartierung nicht neu in Ihrem Zuhause orientieren.Informationen zum KaufUm von der Aktion zu profitieren, besuchen Sie bitte die jeweiligen Stores, um mehr zu erfahren:Dreame Deutschland Store (https://www.amazon.de/stores/Dreame/page/BFFD1E5A-C7C6-4146-ABA2-59D596F045B5?ref_=ast_bln)Dream France Store (https://www.amazon.fr/stores/Dreame/page/5DA3609D-3768-4174-ACFE-C6946F078813?ref_=ast_bln)Dream Italy Store (https://www.amazon.it/stores/Dreame/page/6460262E-9E3A-415B-B395-83EC96AB6666)Dreame Spain Store (https://www.amazon.es/stores/Dreame/page/7406909F-F210-4FA2-8692-B980BC4B794B?ref_=ast_bln)Über Dreame TechnologieDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Konsumgüterunternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte mit der Vision konzentriert, das Leben durch Technologie zu stärken. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Weitere Informationen finden Sie unter https://global.dreametech.com/. (https://global.dreametech.com/)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2040689/1920X900__2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-bringt-fruhjahrsputz-werbekampagne-auf-den-markt-301782181.htmlPressekontakt:Aonan Li,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell