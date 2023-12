Dream Unlimited Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Entwicklung von Dream Unlimited wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dream Unlimited liegt bei 25,9, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut" für die Dream Unlimited abgegeben, während es keine Einschätzungen mit "Neutral" oder "Schlecht" gab. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Das mittlere Kursziel liegt bei 28 CAD, was als positive Entwicklung betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Dream Unlimited in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.