Dream Finders Homes Inc Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Dream Finders Homes-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 23,2 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +44,31 Prozent vom aktuellen Kurs von 33,48 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 28,18 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +18,81 Prozent entspricht. Daraus resultiert ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Dream Finders Homes-Aktie zeigt eine vorwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dream Finders Homes-Aktie beträgt 60, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 31,25 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten die Dream Finders Homes-Aktie insgesamt als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 16 USD, was einer negativen Entwicklung von -52,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Einstufung als "Neutral".