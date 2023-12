Dream Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dream zeigen eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten auf normalem Niveau, was zu der neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und bestätigt somit die neutrale Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Dream von privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Dream eine Rendite von 13,26 % auf, was einem Mehrertrag von 7,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher mit "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dream einen Wert von 3 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche durchschnittlich ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.