Dream Aktie: Nach so langer Zeit …

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Dream ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 3,26 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Freizeitausrüstung & Produkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,52, was einem Abstand von 89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird Dream von uns als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ist die Diskussionsintensität von Dream durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Daher erhalten wir eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, woraus ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Dream.

Die Dividendenrendite von Dream liegt derzeit bei 12,69 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,24 % in der Kategorie "Freizeitausrüstung & Produkte". Mit einer Differenz von 6,45 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Dream in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher bewerten wir die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral".