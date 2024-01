Dream Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Dream-Aktie liegt der RSI bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, der RSI25, zeigt einen Wert von 44, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Dream-Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 3,21 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte" ist, der bei 32,46 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Dream-Aktie von 3,97 HKD mit einer Entfernung von +1,53 Prozent vom GD200 (3,91 HKD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 3,84 HKD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Dream-Aktie gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Dream-Aktie daher über verschiedene Analysekategorien hinweg eine Bewertung als "Gut" und "Neutral".