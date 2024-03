Dreadnought Resources Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Dreadnought steht derzeit bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Dreadnought-Aktie bei 0,04 AUD, was als "schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0.018 AUD lag und somit einen Abstand von -55 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,02 AUD erreicht, was einer aktuellen Differenz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Dreadnought in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher als neutral eingestuft wird. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Dreadnought gezeigt, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "schlecht" bewertet.

Schließlich zeigt die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien, dass Dreadnought in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "schlecht". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "schlecht"-Einstufung.

