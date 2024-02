Dreadnought Resources Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Digital World Acquisition Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Kursbewegungen über die Zeit. Für Dreadnought betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 61,29, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Dreadnought wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Dreadnought über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die Dreadnought derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen von -50 Prozent bzw. -33,33 Prozent auf, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.