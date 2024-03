Dreadnought Resources Aktie: Finger Weg!

Die Dreadnought-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,018 AUD 55 Prozent unter dem GD200 (0,04 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,02 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dreadnought-Aktie beträgt aktuell 50, was zu der Einschätzung führt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und weist mit einem Wert von 48,28 ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Dreadnought in Social Media, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wird auch eine steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Dreadnought. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Dreadnought somit von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.