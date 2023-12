Drax Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Drax Group":

Der Aktienkurs von Drax verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" im Durchschnitt um 18,38 Prozent, was eine Underperformance von -46,67 Prozent für Drax bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte eine mittlere Rendite von 18,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Drax 46,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Drax besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger jedoch vor allem an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Drax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 535,71 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 491,8 GBP liegt, was eine Abweichung von -8,2 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 444,55 GBP, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,63 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben die Aktie von Drax in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit den Einstufungen 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. In jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem Rating für das Drax-Wertpapier aus dem letzten Monat von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) führt. Das Kursziel für die Aktie von Drax liegt im Mittel bei 861,67 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 75,21 Prozent ergibt und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Drax insgesamt die Einschätzung "Gut".