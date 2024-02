Drax Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das britische Energieunternehmen Drax wird aufgrund seines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 9,9 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" als unterbewertet eingestuft. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In Bezug auf die Dividendenpolitik verzeichnet Drax eine negative Differenz von -0,2 Prozent zum Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Drax bei -27,11 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,8 Prozent übertrifft Drax deutlich mit einer Rendite von 29,91 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Die Analysten geben insgesamt eine positive Einschätzung für Drax ab. 3 empfehlen die Aktie, während 0 neutral und 0 schlecht bewertet wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Dies führt kurzfristig zu einer positiven Bewertung der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1020 GBP, was einem Anstieg um 136,71 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine gute Bewertung.

Insgesamt wird Drax daher von den Analysten als "gut" eingestuft.