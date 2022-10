Drastische Knappheit an Nachwuchs im Handwerk und Bau

Braunschweig (ots) -Mehr als ein Drittel aller Betriebe konnten laut Industrie- und Handelskammer im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen - so viel wie noch nie. Der Bewerbermangel ist auch eine Folge von Corona. Die Suche nach geeigneten Auszubildenden gestaltet sich für deutsche Unternehmen offenbar schwierig.Neben dem bekannten Fachkräftemangel stehen Unternehmen in Deutschland vor einer weiteren Herausforderung: Es gibt keinen Ausbildungsnachwuchs. Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Das Interesse an Ausbildungsberufen in Bau und Handwerk ist rückläufig.Gordon Kröhl, Geschäftsführer der L&K Beratungs GmbH, sagt: "Vielen Unternehmen fehlt es an einer langfristigen Strategie, um Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen. Um Begeisterung für einen Beruf hervorzurufen, ist eine eine Ansprache auf Augenhöhe auf den Plattformen Instagram, TikTok und YouTube notwendig." Seit 2018 betreut die L&K Beratungs GmbH mittelständische Unternehmen in der Bauwirtschaft und Handwerk dabei, vakante Positionen zu besetzen und zu skalieren. Im Rahmen einer Full-Service-Dienstleistung werden Unternehmerinnen und Unternehmer von der Vor-Analyse bis zum Abschluss der Arbeitsverträge mit den geeigneten Kandidaten betreut. Jan Liebing, ebenfalls Geschäftsführer im Hause L&K, fügt hinzu: "Mit unseren fast 20 Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass unsere Kunden exzellente Ergebnisse erzielen. Egal ob Marketing, Videografie, Recruiting oder Kundenbetreuung, Sie sprechen immer mit Experten. So ist es uns in vielen Projekten gelungen, junge Menschen für Ausbildungsgänge wie den Anlagenmechaniker, Elektriker oder Straßenbauer zu begeistern, der laut Statistik mangelnde Nachfrage aufweist."Mit über 550 erfolgreich umgesetzten Werbekampagnen in Handwerk und Bau, zählt die L&K Beratungs GmbH zu den führenden Consulting-Unternehmen in Deutschland, speziell wenn es um das Thema Nachwuchskräfte geht.In einer Zeit der Veränderung müssen sich Unternehmen stets neuen Herausforderungen stellen. Die aktuellen Krisen scheinen diesen Trend nochmals zu beschleunigen. Einst gefragte Ausbildungsberufe stehen schon sehr lange nicht mehr auf der Beliebtheitsskala junger Berufsanfänger. Gleichermaßen werden diese Berufe für Wirtschaft und Gesellschaft nicht weniger relevant. Hier hilft es, sich in die Hände von Beratern wie der L&K zu begeben, die mit der richtigen Ansprache im Social Media nachhaltige Begeisterung wecken können.Pressekontakt:L&K Beratungs GmbH0531-1805 58 59j.liebing@lk-beratung.dehttps://lk-beratung.deOriginal-Content von: L&K Beratungs GmbH, übermittelt durch news aktuell