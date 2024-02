Draper Esprit Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Molten Ventures liegt bei 5,61 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, steht bei 51,96 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Molten Ventures in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 31,32 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit 32,39 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Molten Ventures von 244 GBP als "Schlecht" bewertet. Sowohl die Entfernung vom GD200 als auch vom GD50 führen zu einem negativen Rating.

Die Analystenmeinungen zu Molten Ventures sind größtenteils positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 900 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Molten Ventures-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.