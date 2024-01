Draper Esprit Aktie: Was macht der Markt?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Molten Ventures mit einer Rendite von -34,78 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Molten Ventures mit 29,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Molten Ventures-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 259,28 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 285 GBP liegt, was einer Abweichung von +9,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Molten Ventures eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 265,24 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Molten Ventures auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Molten Ventures liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 für die Molten Ventures liegt bei 30, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,99 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Molten Ventures eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Molten Ventures gemischte Bewertungen in Bezug auf die Aktienkurse, technische Indikatoren und die Dividendenpolitik erhält.