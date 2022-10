Drake Plastics präsentiert auf der K2022 Entwicklungen bei zerspanbaren Produkten

Cypress, Texas (ots/PRNewswire) -Drake Plastics, ein globaler Anbieter von zerspanbaren halbfertigen Hochleistungskunststoffen, wird auf der K2022 mehrere einzigartige Produkte präsentieren. Die weltgrößte Messe der Kunststoffindustrie findet vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf statt.„Wir bedienen die Hochtechnologiebranchen weltweit mit unseren fortschrittlichen Stangen, Blech- und Rohrprodukten aus Polymer, von denen viele von unserem Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt wurden", sagte Steve Quance, Präsident von Drake Plastics. „Unser Wachstum bei diesen Materialien war nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Asien stark. Die K2022 ist ein idealer Ort für aktuelle und potenzielle OEM- und Zerspanungskunden aus allen Regionen, um unsere europäischen und internationalen Teammitglieder kennenzulernen und mehr über unsere Fähigkeiten zu erfahren", fügte Quance hinzu.Drake Plastics wird mehrere einzigartige Produkte präsentieren, die es entwickelt und weltweit liefert. Dazu gehören ein nahtloses Rohr, eine Drake PAI-Folie und die Stange mit dem größten Durchmesser sowie die dickste Platte der Branche, die aus Torlon PAI und PEEK hergestellt werden. Eine weitere Entwicklung, die Drake Premium-Stange, wird unter Bedingungen verarbeitet, die innere Spannungen und Unvollkommenheiten minimieren, die bekanntermaßen bei der maschinellen Bearbeitung Ausschuss produzieren können.Das in den USA ansässige Unternehmen Drake Plastics unterstützt seine internationalen Kunden mit Vertriebsmitarbeitern und technischen Spezialisten in Europa und Asien sowie mit seinem Qualitätsmanagementsystem, das nach den weltweiten Luft- und Raumfahrtstandards AS9100D (2016) und ISO 9001:2015 zertifiziert ist.„Unser internationales Team wird für die Dauer der K2022 am Stand 7.2 G28 von Drake Plastics zu finden sein. Wir freuen uns darauf, unsere aktuellen Kunden zu sehen und unsere Fähigkeiten weiteren Erstausrüstern und Zerspanungsunternehmen vorzustellen, die an Hochleistungskunststoffen interessiert sind", sagte Quance abschließend.Informationen zu Drake Plastics:Drake Plastics nahm 1996 mit der Extrusion von zerspanbaren Formteilen aus glasverstärktem Torlon® 5030 PAI seinen Betrieb auf, um das Javelin-Raketenprogramm zu unterstützen. Das Unternehmen aus Cypress, Texas, hat seitdem sein Portfolio mit zerspanbaren Formen, Spritzgussteilen und präzisionsbearbeiteten Komponenten aus Torlon® PAI, PEEK, PEK, PAEK, Ryton PPS, Ultem PEI und weiteren ultraleistungsfähigen Polymeren erweitert. Zu seinen Entwicklungen gehört eine einzigartige Palette von Größen und Konfigurationen, die Kunden auf der ganzen Welt viele neue Anwendungen für diese Materialien eröffnet haben. Drake ist ein nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifizierter Hersteller und konzentriert sich auf schlanke Betriebsprinzipien in seiner gesamten Organisation. Besuchen Sie www.drakeplastics.com, um mehr zu erfahren.Marketing@Drakeplastics.comMedienkontakt:Cameron Yonts +1 281 255 6855Marketing@Drakeplastics.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/drake-plastics-prasentiert-auf-der-k2022-entwicklungen-bei-zerspanbaren-produkten-301652715.htmlOriginal-Content von: Drake Plastics, übermittelt durch news aktuell