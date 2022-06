Dragonfly Fintech ist Finalist beim G20 TechSprint 2022 CBDC Challenge

Singapur (ots/PRNewswire) -Dragonfly hat einen Platz in der Endrunde des dritten G20 TechSprint Global Challenge gewonnen. Die diesjährige Herausforderung konzentriert sich auf die digitale Zentralbankwährung (CBDC), nachdem Saudi-Arabien 2020 RegTech und SupTech und Italien 2021 Green Finance ausgewählt hat. Der diesjährige Wettbewerb findet im Rahmen des indonesischen G20-Vorsitzes statt, der im November 2022 mit dem G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf Bali seinen Höhepunkt finden wird.Der globale G20 TechSprint-Wettbewerb, der gemeinsam von der Bank Indonesia und dem Bank of International Settlement Innovation Hub organisiert wird, konzentriert sich auf die Entwicklung und Präsentation von CBDC für Privat- und Großkunden als praktikable Lösung in drei Kernbereichen: Ausgabe, Großhandel, Einzelhandel und Vertrieb von CBDC; finanzielle Eingliederung durch die Verwendung von CBDC; und CBDC als verbessertes Mittel zur Interoperabilität zwischen den teilnehmenden staatlichen Zahlungssystemen.„Wir fühlen uns geehrt, dass wir als Finalist in den Bereichen Emission, Großhandel, Einzelhandel und Vertrieb des CBDC-Segments ausgewählt wurden. Unser Ziel ist es, die zukünftigen, unerfüllten Bedürfnisse der Industrie mit innovativen, Blockchain-basierten Lösungen zu erfüllen. Diese Wachstumschance ermöglicht es uns, zu zeigen, wie Dragonfly das digitale Banking vereinfacht, indem es das gesamte Spektrum von der Geldpolitik über den Großhandel und die Abwicklung bis hin zum Vertrieb an Privatkunden in einem interoperablen System abdeckt" , kommentiert Lon Wong, Gründer und CEO des in Singapur ansässigen Unternehmens Dragonfly Fintech.Dragonfly freut sich auch über die zunehmende Sichtbarkeit auf der Weltbühne als führendes asiatisches Fintech-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, und baut seine Präsenz weltweit rasch aus, um andere Zentralbanken bei der Verwirklichung ihrer CBDC-Visionen zu unterstützen.Über Dragonfly FintechDragonfly Fintech ist ein innovativer Anbieter von Fintech-Lösungen, der das ProximaX-Blockchain-Protokoll nutzt, um die unerfüllten digitalen Bedürfnisse der Kunden im Bankwesen und auf den Kapitalmärkten zu befriedigen und das aufkommende Neobanking und CBDC weltweit voranzutreiben. Das Bankgeschäft von morgen, heute!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dfintech.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1842996/dragonfly_blacktexts_Logo.jpgPressekontakt:enquiry@dfintech.comOriginal-Content von: Dragonfly Fintech Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuell