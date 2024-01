Dragon Victory Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Metalpha-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,3 USD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 1,88 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +44,62 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,59 USD, was einer Distanz von +18,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Metalpha liegt der RSI7 aktuell bei 88,1 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Unterkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Metalpha-Wertpapier in diesem Abschnitt somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Metalpha führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Metalpha-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -41,05 Prozent erzielt, was 52,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Rendite mit 61,21 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.