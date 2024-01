Dragon Victory Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Metalpha gezeigt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einem neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat Metalpha in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,05 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -59,83 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Metalpha 51,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Metalpha im Vergleich zur Branche Verbraucherfinanzierung eine Rendite von 0 % aus, was 5,63 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Metalpha eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Metalpha daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.