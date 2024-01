Dragon Victory Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Metalpha, ein Unternehmen aus der Verbraucherfinanzierung, verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 20,45 Prozent, was zu einer Underperformance von -61,5 Prozent für Metalpha führte. Der Finanzsektor erzielte eine mittlere Rendite von 11,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Metalpha 52,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Metalpha damit deutlich im Minus und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Metalpha-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Metalpha-Aktie bei 2,18 USD, was einer Distanz von +40,65 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +71,65 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Metalpha-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 2, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 24,26 ebenfalls eine Überverkauft-Situation, was der Aktie auch hier ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Metalpha somit ein "Gut"-Rating.