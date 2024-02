Dragon Victory Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen bezüglich des Unternehmens Metalpha unterhalten. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Metalpha-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 62. Daraus ergibt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Metalpha weder überkauft noch überverkauft (Wert: 69,31), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Metalpha daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Metalpha derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,71%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche beträgt -5. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Metalpha-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Wichtige Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Metalpha wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Metalpha in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.