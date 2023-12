Dragon Rise Aktie: Ruhe bewahren!

Während der letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Dragon Rise in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bezogen auf Dragon Rise wurde in etwa so viel diskutiert wie üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Dragon Rise mit einer Rendite von -40,98 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,11 Prozent. Auch hier liegt Dragon Rise mit 36,87 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dragon Rise derzeit bei 0,15 HKD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,108 HKD liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -28 Prozent liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,11 HKD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -1,82 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält sie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Dragon Rise beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 47. Daher wird Dragon Rise aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.