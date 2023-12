Dragon Rise Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Dragon Rise hat im letzten Jahr eine Rendite von -40,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 39,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche beträgt -1,43 Prozent, und Dragon Rise liegt aktuell 39,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Dragon Rise diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dragon Rise beträgt aktuell 17, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Bauwesen-Branche unter dem Durchschnitt von 49 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Dragon Rise beträgt aktuell 52,78 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,03, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dragon Rise in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.