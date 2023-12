Drago entertainment Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse von Drago Entertainment zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +21,58 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,03 EUR, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie von Drago Entertainment ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Drago Entertainment-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 21,43. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Drago Entertainment auf Basis des RSI ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Drago Entertainment eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Drago Entertainment diskutiert. Als Folge wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

