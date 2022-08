Draghi an neue Regierung Italiens: 'Republikanischen Geist bewahren'

RIMINI (dpa-AFX) - Italiens scheidender Ministerpräsident Mario Draghi hat die kommende Regierung aufgefordert, die grundlegende politische Haltung Italiens zu bewahren. "Ich wünsche mir, dass egal wer das Privileg haben wird, das Land zu lenken, wissen wird, den republikanischen Geist zu bewahren, der unsere Regierung seit Beginn belebt", sagte der 74-Jährige am Mittwoch auf einer von der katholischen Kirche organisierten Konferenz in Rimini.

Am 21. Juli legte Draghi sein Amt nach einer Krise in seiner Regierung nieder, was zu einer Neuwahl am 25. September führte. Umfragen zufolge sind viele Italiener noch unentschlossen, wen sie wählen sollen und ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Ein Bündnis aus rechten und konservativen Parteien mit den rechtsextremen Fratelli d'Italia als stärkste Kraft hat zurzeit Chancen auf einen Wahlsieg. Italien könnte damit vor einem Rechtsruck stehen.

Draghi betonte, dass die Parteien miteinander reden müssten, auch wenn sie nicht einer Meinung seien. "Italien braucht ein starkes Europa, aber Europa braucht auch ein starkes Italien", sagte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank. Der parteilose Ökonom steht am 25. September nicht als Kandidat zur Wahl./jon/DP/men