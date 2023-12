Draganfly Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Draganfly liegt bei 73,68, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar umkehren. Bei Draganfly wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Draganfly wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Draganfly-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird die Draganfly-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.