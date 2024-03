Draganfly Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Draganfly ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Draganfly beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 37,5 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 75,89, was darauf hindeutet, dass Draganfly überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Draganfly auf 0,92 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,235 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -74,46 Prozent in Bezug auf den GD200 und von -41,25 Prozent in Bezug auf den GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Draganfly führt.