DraftKings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analystenbewertung für Draftkings sieht insgesamt positiv aus, da 10 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während 3 neutral und 1 negativ eingestuft haben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Draftkings liegt bei 29,71 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von -33,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Draftkings liegt bei 24,15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 17 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was erneut positiv bewertet wird. Insgesamt wird diese Kategorie daher als positiv eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit neun Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Draftkings-Aktie eine positive Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt positive Bewertung für Draftkings auf Basis der Analysteneinschätzungen, des Relative Strength Index und der technischen Analyse. Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken fällt jedoch negativ aus.