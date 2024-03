DraftKings Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Analysteneinschätzung für Draftkings zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Im letzten Monat wurden keine Updates von Analysten veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31 USD, was einen möglichen Rückgang um 34,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (47,2 USD) bedeutet, was als negative Empfehlung angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Draftkings zeigt einen Wert von 16,4, was als gut eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 44,11 bewertet und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die technische Analyse der Draftkings-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 33,48 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 47,2 USD wird daher positiv bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt guten Bewertung in der charttechnischen Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Stimmungsveränderung in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Draftkings aus verschiedenen Blickwinkeln überwiegend positiv bewertet wird.