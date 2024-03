DraftKings Aktie: Alles nach Plan!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Draftkings von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Draftkings wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch sich insgesamt ein "Schlecht"-Stimmungsbild ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Draftkings eine neutrale Einschätzung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Draftkings-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,25 und ein Wert für den RSI25 von 49,05, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Draftkings-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 32,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 42,34 USD weicht somit um +29,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 39,53 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Draftkings-Aktie also eine "Gut"-Bewertung sowohl in der einfachen Charttechnik als auch auf kurzfristiger Basis.