Drägerwerk will Dividende trotz Verlustes konstant halten

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist 2022 wegen Lieferkettenprobleme und hohen Kosten für die Beschaffung von Materialien in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug 63,6 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag bei Vorlage der kompletten Jahresbilanz in Lübeck mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Drägerwerk noch einen Gewinn von 154,3 Millionen Euro ausgewiesen. Die Ausschüttung soll allerdings wie im Vorjahr bei 13 Cent je Stammaktie und 19 Cent je Vorzugsaktie liegen. Drägerwerk hatte im Januar bereits Eckdaten für das abgelaufene Jahr vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben./mne/mis