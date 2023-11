Drägerwerk steigert Umsatz und Ergebnis deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":



Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2023 währungsbereinigt um 17,1 Prozent auf 2.320,9 Mio. Euro gesteigert (9 Monate 2022: 2.027,0 Mio. Euro) und ihre Profitabilität kräftig verbessert: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 76,9 Mio. Euro wieder klar im Plus (9 Monate 2022: -148,3 Mio. Euro), die EBIT-Marge stieg um 10,6 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent (9 Monate 2022: -7,3 Prozent).

„In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres haben wir unseren Umsatz und unser Ergebnis deutlich gesteigert. Damit sind wir auf einem guten Weg, im Gesamtjahr 2023 zu Wachstum und Profitabilität zurückzukehren“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Unsere Lieferfähigkeit hat sich spürbar verbessert. Dadurch konnten wir die möglichen Umsätze aus unserem hohen Auftragsbestand, mit dem wir in das Geschäftsjahr gestartet sind, schneller realisieren. Zudem haben wir Anfang 2023 von der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China profitiert. Insgesamt war die Nachfrage nach unseren Produkten und Services in den ersten neun Monaten weiterhin hoch. Auch das erfolgreiche Kostenmanagement hat sich ausgezahlt und in Verbindung mit dem guten Umsatzwachstum zu einem sehr positiven Ergebnis geführt.“

Umsatzwachstum über beide Segmente und alle Regionen

Im Segment Medizintechnik stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2023 währungsbereinigt um 15,2 Prozent auf 1.359,2 Mio. Euro (9 Monate 2022: 1.208,3 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren alle Regionen, insbesondere aber Europa sowie Afrika, Asien und Australien, wo der Umsatz im ersten Quartal vor allem aufgrund der zu Beginn des Jahres noch signifikant gestiegenen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China sehr deutlich zulegte.

Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Umsatz währungsbereinigt um 19,9 Prozent auf 961,7 Mio. Euro (9 Monate 2022: 818,7 Mio. Euro), getrieben durch ein starkes Wachstum in allen Regionen. Beide Segmente profitierten von einer spürbar verbesserten Lieferfähigkeit und einer positiven Auftragsentwicklung.

Drägerwerk: Deutliche Verbesserung der Profitabilität

Die Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 wurde insbesondere durch das hohe Umsatzwachstum und die verbesserte Bruttomarge positiv beeinflusst. Diese stieg infolge einer höheren Produktions- und Serviceauslastung und einer wirksameren Preisdurchsetzung auf 44,0 Prozent (9Monate 2022: 40,5 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich ebenfalls signifikant und belief sich auf 47,1 Mio. Euro (9Monate 2022: -112,7 Mio. Euro).

Auftragseingang leicht über hohem Vorjahreswert

Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2023 lag mit 2.403,3 Mio. Euro nominal 0,9 Prozent unter dem hohen Vorjahreswert (9 Monate 2022: 2.424,2 Mio. Euro), währungsbereinigt stieg er jedoch um 1,2 Prozent. Grund hierfür war insbesondere ein hohes Wachstum in der Region Amerika. In der Region Europa legte die Nachfrage ebenfalls zu. Die Region Afrika, Asien und Australien verzeichnete einen Rückgang.

Im Segment Medizintechnik sank der Auftragseingang währungsbereinigt um 1,7 Prozent auf 1.410,7 Mio. Euro (9 Monate 2022: 1.462,1 Mio. Euro). Grund hierfür war insbesondere die Nachfrage im Bereich Patientenmonitoring und nach Anästhesiegeräten, die nach dem starken Anstieg im Vorjahreszeitraum jeweils wieder abnahm. Diesem Rückgang stand ein spürbares Wachstum im Servicegeschäft gegenüber.

Im Segment Sicherheitstechnik legte der Auftragseingang währungsbereinigt um 5,5 Prozent auf 992,7 Mio. Euro zu (9 Monate 2022: 962,0 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren insbesondere unsere Gasmesstechnik und unser Servicegeschäft.

Drägerwerk: Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Im dritten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang von Dräger währungsbereinigt um 6,8 Prozent auf 806,7 Mio. EUR (3. Quartal 2022: 776,6 Mio. EUR). Wachstumstreiber waren Amerika mit einem währungsbereinigten Plus von mehr als 30 Prozent sowie Afrika, Asien und Australien. In Europa ging die Nachfrage leicht zurück. Die Medizintechnik verzeichnete einen währungsbereinigten Anstieg um 8,6 Prozent auf 493,1 Mio. Euro (3. Quartal 2022: 465,3 Mio. Euro). Die Sicherheitstechnik verbuchte ein währungsbereinigtes Wachstum um 4,0 Prozent auf 313,5 Mio. Euro (3. Quartal 2022: 311,3 Mio. Euro).

Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 12,6 Prozent auf 788,5 Mio. EUR (3. Quartal 2022: 724,6 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag mit 44,0 Prozent ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (3. Quartal 2022: 40,6 Prozent). Das EBIT verbesserte sich auf 29,2 Mio. Euro (3. Quartal 2022: -36,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 3,7 Prozent (3. Quartal 2022: -5,0 Prozent).

Drägerwerk: Jahresprognose angehoben

Wie bereits per Ad-hoc-Meldung am 16. Oktober 2023 mitgeteilt, hat Dräger seine Jahresprognose erhöht.

„Dank der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sind unsere Erwartungen für das Gesamtjahr inzwischen optimistischer als bisher: Beim Umsatzwachstum dürften wir voraussichtlich das obere Ende der Prognose erreichen, zudem rechnen wir mit einer höheren EBIT-Marge“, so Stefan Dräger.

Für den Umsatz erwartet Dräger einen währungsbereinigten Anstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent (was auf Basis aktueller Wechselkurse einem nominalen Wachstum von 4,5 bis 8,5 Prozent entspricht). Die Prognose für die EBIT-Marge wurde von 0,0 bis 3,0 Prozent auf 2,0 bis 4,0 Prozent angehoben.



Chart: Drägerwerk AG & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de