Drägerwerk: Profitabilität steigt – was macht die Aktie?

Die Vorzugsaktie von Drägerwerk (WKN: 555063) sprang nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen deutlich an. Auch am Freitag wurde der Trend fortgesetzt, aktuell notiert sie bei 49,50 €. Insgesamt zeigt sich, dass der Kurs nach einer Bodenbildung wieder nach oben will. Allerdings ist dieser Verlauf mit hohen Schwankungen verbunden. Ist die Aktie jetzt wieder interessant?