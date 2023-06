Draegerwerk: Potenzial von 21,04% - Kursziel bei 51,08 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Draegerwerk am Finanzmarkt verzeichnete ein Minus von 2,43%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine vollständige Handelswoche mit einem Ergebnis von -6,22%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,08 EUR. Dieser Wert wird durchschnittlich von Bankanalysten erwartet und bietet Investoren somit ein Potenzial in Höhe von +21,04%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell gibt es insgesamt zwölf Analystenmeinungen bezüglich Draegerwerk. Ein starker Kauf wird von einem Analysten empfohlen und ein weiterer sieht das Rating “Kauf” als angemessen an. Sechs Experten sind neutral eingestellt und bewerten die Aktie mit “halten”. Vier weitere...