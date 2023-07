Draegerwerk: Potenzial von +15,27% - Kursziel bei 52,62 EUR

Die Kursentwicklung der Aktie von Draegerwerk war in den letzten fünf Handelstagen rückläufig und beträgt nun insgesamt -2,35%. Gestern verlor die Aktie zusätzlich an Wert und schloss mit einem Minus von -0,44%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig eher pessimistisch.

Jedoch sind einige Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Draegerwerk liegt im Durchschnitt bei 52,62 EUR. Diese Einschätzung bedeutet ein mögliches Aufwärtspotenzial von +15,27% zum aktuellen Kurswert. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Prognose aufgrund des schwachen Trends der vergangenen Tage.

Von insgesamt 12 Experten empfehlen aktuell zwei den Kauf der Aktie und einer gibt eine optimistische Einschätzung ab. Sechs weitere bewerten die Aktie als “halten” und vier empfehlen einen Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf...