Draegerwerk: Kursziel von 52,62 EUR deutet auf Potenzial hin

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Draegerwerk ein Minus von -3,14%, was sich auf eine negative Wochenbilanz (letzte fünf Handelstage) in Höhe von -4,98% beläuft. Einige Analysten zeigen sich allerdings optimistischer als der Markt und sind überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 52,62 EUR liegt.

• Am 17.07.2023 war ein Rückgang um -3,14% zu verzeichnen

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 52,62 EUR

• Derzeit wird Draegerwerk mit einem Guru-Rating von 2,44 bewertet

Sollte das Kursziel tatsächlich erreicht werden können Anleger ein Potenzial in Höhe von +17.46% erwarten. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung und einige haben ihre Empfehlungen angepasst.

Ein starker Kauf wird laut aktueller Bewertung durch einen Analysten empfohlen während weitere Experten eher zum Halten oder Verkaufen...