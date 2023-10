Draegerwerk: Kursziel von 51,71 EUR prognostiziert

Die Aktie von Draegerwerk hat gemäß Expertenmeinungen ein falsches Bewertungsniveau erreicht. Das wahre Kursziel wird auf +17,52% über dem aktuellen Wert veranschlagt.

• Die gestrige Handelssitzung brachte für Draegerwerk eine -0,45%-Kursentwicklung

• Bankanalysten haben das mittelfristige Kursziel des Unternehmens auf 51,71 EUR geschätzt

• Der Guru-Rating-Indikator gibt nunmehr einen Wert von 3,57 aus

Am vergangenen Tag erlitt die Aktie von Draegerwerk einen Abfall um -0,45% im Finanzmarkt. Damit fügte sich der fünftägige Verlauf – also eine komplette Handelswoche – zu einer positiven Bilanz in Höhe von +0,80%. Momentan scheint der Markt relativ neutral eingestellt.

Ob Analysten aus den Bankhäusern mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten? Eines steht jedenfalls fest: die Stimmung ist unmissverständlich.

Gegenwärtig...