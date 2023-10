Draegerwerk: Kursziel von 51,71 EUR laut Analysten

Die Aktie von Draegerwerk konnte gestern an der Börse einen Anstieg um +2,71% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie damit insgesamt um +2,22%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,71 EUR. Laut Bankanalysten hat sie ein Kurspotenzial von +18,47%, sollten sie Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige halten es für angebracht Draegerwerk sofort zu verkaufen.

Insgesamt empfehlen jedoch 57,14% der Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Das Guru-Rating wurde auf eine Bewertung von 3,57 erhöht im Vergleich zum vorherigen Wert.