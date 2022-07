Drägerwerk: Bonjour tristesse. Aber zweites Halbjahr soll es „rausreissen“…

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550602) konnte in der Corona-Zeit ihre Umsätze kräftig steigern. Aber diese Sonderkonjunktur geht langsam zu Ende. Neben dem sinkenden Absatz margenstarker coronabezogener Produkte litt man unter „eingeschränkter Verfügbarkeiten von Produkten“ und China-Lockdowns.Trotz hohen Auftragsbestands geriet die Drägerwerk im ersten Halbjahr in die roten Zahlen – und das lag auch an dem kräftigen Umsatzrückgang von 22% (währungsbereinigt) auf 1.302 Mio EUR. Und das EBIT erreichte im ersten Halbjahr Minus 112 Mio EUR, nachdem man im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 209,2 Mio EUR erzielen konnte. Auch bei Drägerwerk lagen die sich in Luft auflösenden Gewinne an steigenden Kosten für Logistik und elektronische Bauteile, die neben margenschwächerem Produktmix und Umsatzrückgängen rund 10% Marge kosteten. – so sank die Bruttomarge von 49,1 % auf rund 40 %.

Trotzdem bleibt Drägerwerk bei der Prognose – Hoffnung macht der Auftragseingang – und die durchgesetzten Preiserhöhungen

Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 8,9 % auf rund 1.648 Mio EUR (6 Monate 2021: 1.477,4 Mio). Dabei legte insbesondere die Nachfrage nach Produkten wie Krankenhausinfrastruktur, Anästhesiegeräten, Atem- und Personenschutzprodukten sowie Gasmesstechnik zu. Das Segment Medizintechnik verzeichnete einen währungsbereinigten Anstieg von 5,9 % auf rund 997 Mio EUR (6 Monate 2021: 914,4 Mio). Das Segment Sicherheitstechnik verbuchte ein währungsbereinigtes Wachstum von 13,8 % auf rund 651 Mio EUR (6 Monate 2021: 563,0 Mio).



