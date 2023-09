Draegerwerk: Bankanalysten sind optimistisch - Kursziel von 54,67 EUR

Draegerwerks Aktie wird aktuell nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 54,67 EUR und gibt Investoren ein Potenzial von +22,30%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

• Draegerwerk hat gestern eine unveränderte Kursentwicklung hingelegt

• Die vergangene Woche zeigt ein Ergebnis von -3,35%

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,57

Die letzten fünf Handelstage zeigten einen schwachen Trend mit einem Gesamtergebnis von -3,35%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Von den insgesamt 14 analysierenden Experten sehen jedoch satte sieben die Aktie als stark kaufenswert an oder empfehlen zumindest das Halten des Wertpapiers.

Vier Experten setzen ihr Rating auf “Kaufen”, während sich vier weitere neutral positionieren und es beim Bewertungs-Kommentar...