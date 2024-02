Draegerwerk-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Draegerwerk & zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von 29,03 Prozent, was mehr als 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -12,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Draegerwerk & mit 41,4 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & beträgt aktuell 10,51, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Draegerwerk & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Draegerwerk & liegt bei 86,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für Draegerwerk & bei 47,36 EUR liegt, nur leicht unter dem letzten Schlusskurs von 48 EUR (+1,35 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 51,22 EUR, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-6,29 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Draegerwerk & basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.