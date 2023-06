Draegerwerk: Analysten zeigen Optimismus - Zielkurs bei 51,08 EUR festgesetzt

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Draegerwerk eine positive Kursentwicklung von +0,59% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage konnten jedoch lediglich ein Ergebnis von -1,72% vorweisen. In diesem Zusammenhang zeigen sich einige Analysten überrascht über die pessimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für Draegerwerk liegt aktuell bei 51,08 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +19,07%, sofern sich das Urteil der Bankanalysten bewahrheitet. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten.

Konkret halten derzeit nur 12,50% der Analysten an einer positiven Einschätzung fest. Ein starkes Kaufsignal haben dabei lediglich ein Experte und eine weitere Person gegeben. Eine neutrale Bewertung mit “halten” erhalten sechs Experten und vier weitere Personen empfehlen den Verkauf oder gar einen...