Draegerwerk: Analysten sehen Potenzial von 21,85% - Kursziel bei 54,71 EUR

Die Aktie von Draegerwerk hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und liegt aktuell bei einem Minus von -4,87%. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,43%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Das wahre Potenzial der Aktie ist noch lange nicht ausgeschöpft. Im Durchschnitt setzen sie das mittelfristige Kursziel auf 54,71 EUR. Damit ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +21,85%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während 1 Analyst die Aktie als “starken Kauf” empfindet und ein weiterer eine Kaufempfehlung ausspricht, halten sich sechs weitere Experten neutral (Bewertung “halten”). Vier Stimmen sprechen hingegen für einen Verkauf.

