Draegerwerk: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,91% - Aktuelle Prognosen

Die gestrige Kursentwicklung von Draegerwerk betrug +0,11%. In der vergangenen Handelswoche ergab sich jedoch ein negatives Ergebnis von -2,58%, was den Markt pessimistisch stimmt. Wie sehen also die Prognosen aus?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Draegerwerk bei 54,71 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +15,91% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

1 Analyst bewertet die Aktie als starken Kauf und ein weiterer gibt eine positive Einschätzung mit dem Rating “Kauf”. 6 Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten” und 4 weitere geben an, dass man die Aktie verkaufen sollte. Auch wenn es einige skeptische Stimmen gibt (Anteil der positiven Meinungen liegt bei nur +12,50%), bleibt das Guru-Rating unverändert stabil bei...