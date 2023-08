Draegerwerk: Analysten sehen Kurspotential von +14,61% - Kursziel 51,92 EUR

Die Aktie von Draegerwerk konnte gestern an der Börse ein Plus von +0,33% verbuchen. Auf Wochensicht ergibt sich jedoch ein Minus von -1,52%. Die Stimmung am Markt ist demnach momentan eher pessimistisch.

Allerdings scheinen die Bankanalysten eine andere Meinung zu haben. Das mittelfristige Kursziel für Draegerwerk liegt bei 51,92 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte dies ein Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +14,61%.

Von insgesamt 14 Experteneinschätzungen sind aktuell 8 Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten bewerten die Aktie als “halten”. Die restlichen beiden Analysten raten zum Verkauf.

Insgesamt zeigt sich also ein positives Bild mit einem Guru-Rating das stabil bleibt bei 3,57 (von max.5).